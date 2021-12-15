Снегурочка на зимней тропинке: Меньшова в дутом пальто на запах оттенка экрю вышла на променад

Звезда утеплилась ботиночками и свитером в тон.

Юлия Меньшова рассказала своим поклонникам, что не очень жалует зиму. «И холодно. И грустно. Жду весны и лета, начиная с сентября», — призналась актриса.

Однако звезда заметила, что бывают и зимой совершенно удивительные красивые дни. В один из таких она вышла на променад.

Юлия Меньшова оделась на прогулку в одежду светлых тонов, выбрав дутое пальто на запах трендового оттенка экрю. Знаменитость также утеплилась брючками в тон, ботинками и свитером. А вот вместо шапки она использовала капюшон.

Отметим, что Эвелина Хромченко замечала, что тон экрю хорошо освежает образы. Он смотрится хорошо на любой одежде.

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