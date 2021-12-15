И снова ее зовут Ксения: Курбан Омаров нашел невесту на популярном шоу «Давай поженимся!»

Не исключено, что совсем скоро бизнесмен снова женится.

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров, нашел себе новую невесту и скоро может устроить личную жизнь. Он принял участие в шоу на Первом канале «Давай поженимся!».

На выбор Курбану Омарову представили трех участниц. В результате экс-мужу Бородиной пришлась по душе 26-летняя Ксения, которая, к слову, работает редактором программы «Давай поженимся!».

Как отметил Курбан Омаров, его выбор вовсе не случаен. Как он выразился, Ксения — озорная и жизнерадостная, что его вполне устраивает.

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Любопытно, что с Ксенией Курбан Омаров был знаком ранее. Правда, они общались только по телефону. Как он сказал, естественно, что никаких искр между ними не было, потому что они просто не видели друг друга.

Сама Ксения также считает Омарова «достойным мужчиной». Ее не интересуют сплетни вокруг его имени.

Напомним, что Курбан Омаров развелся в этом году с Ксенией Бородиной. Вместе они были почти шесть лет. У пары есть общая дочь.

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