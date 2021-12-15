Есть даже ванная: Сивов показал родовую палату Нюши в Дубае, где на свет появился их сын

Нюша выпустила множество хитов, а ее клипы набирают миллионы просмотров. Однако за последние годы артистка изменилась.

Она стала больше времени уделять семье. Примечательно, что поп-дива тайно сыграла свадьбу с Игорем Сивовым на Мальдивах. В 2018 году она родила дочку Симбу в Майами.

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А вот в этом году Нюша объявила, что снова ждет ребенка. При этом она призналась, что беременность не была запланированной. У ее мужа есть двое сыновей от первого брака.

Однако она обрадовалась, когда на вечеринке в честь будущего малыша узнала, что ждет мальчика. Последние месяцы Нюша провела в Дубае. Там она виделась с подругами и отдыхала. А 14 декабря звезда родила сына весом 3,890 кг.

На следующий день Сивов рассказал, что роды начались в час ночи. Они приехали в клинику. Им предоставили комфортабельную палату, где есть кушетка, ванная, столик для осмотра ребенка, диванчик.

Муж певицы отметил, что там есть плюсы для родителей, и особенно для пап. Он решил о них рассказать позже.

Напомним, что пока пара не озвучила имя ребенка. Они думали об это последние два месяца и советовались с родными. У их дочки двойное имя Серафима-Симба Игоревна Сивова. Поклонники уверены, что у мальчика тоже будет необычное имя.

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