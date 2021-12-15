«Вы заползаете в мою душу и мои трусы»: Волочкова отсчитала гостей популярного телешоу

Как отметила балерина, она бы хотела увидеть соседей в лицо.

Балерина Анастасия Волочкова в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале отсчитала гостей, которые обсуждали, что она справила малую нужду под елочкой на своем участке.

«Что вы делаете под моими окнами и балконами. Я бы хотела вас, соседи, увидеть в лицо, а не на каналах телевизора. Вы хотите продать свой дом, но выбрали неправильный способ». Анастасия Волочкова

Как отметила балерина, у нее каждый месяц проходят спектакли. «В своем доме я имею делать право, что хочу. Но вы заползаете в мою душу и мои трусы. Прямо с биноклем. Если бы под елочкой пописал дядя Вася, то никто бы не заметил», — заявила Волочкова.

Напомним, что Анастасия Волочкова часто привлекает к себе внимание публики. При этом своих недоброжелателей она называет «недолюбленными тетками».

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