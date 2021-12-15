«Не надо это носить!»: какие брюки практически всегда сидят на фигуре плохо, назвал Рогов

Люди должны для них обладать либо фигурой модели, либо особой эпатажностью.

Александр Рогов на своем YouTube-шоу Rogov live показал зрителям, какие брюки почти всегда плохо смотрятся на фигуре, кроме того, они уже не в тренде.

Речь идет о джеггинсах, которые очень сильно тянутся и представляют собой нечто среднее между лосинами и джинсами.

«Если вы не Мик Джагер или Кендалл Дженнер, не надо вам это носить!» — сказал Рогов.

Стилист рекомендует выбирать джинсы из плотной ткани без стрейч-эффекта, хорошо сидят на любых фигурах модные сейчас брюки-трубы. По словам ведущего, выбирая подходящую модель, лучше ориентироваться на объем бедер, а линию талии можно подкорректировать при помощи ремня.

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