«Наталья Шкулева использует другие методы»: Андрей Малахов показал, как его наказывает жена

Телеведущий Андрей Малахов в сторис Instagram показал, как его наказывает жена Наталья Шкулева.
Один из пользователей спросил, бьет ли его жена.
«Нет. А почему вы сделали такой вывод?» — заинтересовался Андрей Малахов.
Затем он показал, как стоит в углу. «Наталья Шкулева использует другие методы», — заметил телеведущий.
Напомним, что Андрей Малахов уже десять лет женат на Наталье Шкулевой. У пары есть общий сын Александр. Он появился на свет в 2017 году.
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