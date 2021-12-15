«Наталья Шкулева использует другие методы»: Андрей Малахов показал, как его наказывает жена

Шоумен заметил, что любимая женщина не бьет его.

Телеведущий Андрей Малахов в сторис Instagram показал, как его наказывает жена Наталья Шкулева.

Один из пользователей спросил, бьет ли его жена.

«Нет. А почему вы сделали такой вывод?» — заинтересовался Андрей Малахов.

Затем он показал, как стоит в углу. «Наталья Шкулева использует другие методы», — заметил телеведущий.

Напомним, что Андрей Малахов уже десять лет женат на Наталье Шкулевой. У пары есть общий сын Александр. Он появился на свет в 2017 году.

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