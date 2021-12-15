«Его друг ударил по щеке. Промахнулся и попал в висок»: Каролина – об убийстве мужа на ее глазах

По словам певицы, она находилась в состоянии шока.

Певица Каролина в студии программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» рассказала об убийстве своего мужа Михаила у нее на глазах.

«Муж с другом приехал к нам в квартиру, они были выпившие. И вдруг я услышала хлопок. Зашла в комнату. А Мишка упал, лежит. Его друг ударил по щеке. Промахнулся и попал в висок. Друг плакал и рыдал. Просил сказать, что Миша ударился головой. Я потом этого друга Сережу не видела ни разу». Каролина

Как отметила Каролина, друг, убивший ее мужа, был, как и она сама в состоянии шока. «Он смотрел на меня стеклянными глазами. Мне было очень страшно. Я его просто покрыла. Я ото всех скрыла, что Сережа убил мужа», — заметила Каролина.

Напомним, что у Каролины есть сын от Михаила Артем. Он живет в Китае.

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