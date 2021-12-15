«Мы уже договорились с Яной»: партнерша Гелы Месхи станет тренером его дочки от Екатерины Климовой

Актер Гела Месхи в этом сезоне стал участником проекта Первого канала «Ледниковый период» в паре с Яной Хохловой. А его дочь Белла от Екатерины Климовой сразу же загорелась желанием тоже попробовать свои силы в фигурном катании.

Артист признался, что не может отказать своей наследнице ни в чем, и она сама уже не знает, что попросить у своих звездных родителей. Поэтому и здесь выполнил желание девочки.

«Мы уже договорились с Яной, что она будет тренировать Беллу. Дочка очень загорелась, ждет. Конечно, я не отдам ее в профессиональный спорт. У фигуристов очень тяжелый труд. Столько ссадин и слез, большая конкуренция, постоянный стресс… Пусть лучше живет и наслаждается жизнью. А я постараюсь сделать все, чтобы ее жизнь была прекрасной», — рассказал он изданию WomanHit.

Сейчас дочь Месхи и Климовой занимается в детском театре-студии «Непоседы», учит музыкальную грамоту, поет, танцует.

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