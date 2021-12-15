«Дима — настоящий джазист!»: жена Соколова из «Уральских пельменей» раскрыла талант мужа

Выяснилось, что юморист прекрасно играет на фортепиано.

Жена шоумена из «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова Ксения в Instagram показала, как ее муж «виртуозно играет на фортепиано».

«Открываю вам великую тайну! Мой Дима — настоящий джазист! Он не хотел никому говорить, что виртуозно владеет фортепиано, но ради вас я его упросила». Ксения Соколова

«Капец ты, Дима. Вообще классно!» — воскликнула Ксения, когда ее муж закончил играть.

«Я первый раз в жизни джаз играл. Очень круто получилось», — заявил довольный собой Дмитрий Соколов.

«Это классно», — заметила Ксения.

«Не выкладывай никуда. Пусть это тайной останется», — сказал шоумен, но жене все-таки удалось уговорить его поделиться записью с поклонниками.

Отметим, что изначально на фортепиано играл другой человек. Соколов сел за него в конце записи. Таким образом шоумен разыграл часть своих поклонников. Впрочем, многие быстро раскусили юмориста.

Напомним, что Ксения — вторая жена Дмитрия Соколова. У них трое общих детей.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!