«Ни о ком доброго слова в своей жизни не сказал»: Проклова негативно высказалась о Рудинштейне

Актриса Елена Проклова негативно высказалась о покойном продюсере Марке Рудинштейне, который не так давно ушел из жизни.
«Марк Рудинштейн, добрый человек, который ни о ком доброго слова в своей жизни не сказал. Я не знаю, откуда он брал все то, о чем говорил. Я его раз десять, может, видела в своей жизни, на каких-то фестивалях».
По словам Елены Прокловой, Марк Рудинштейн всегда делал ей комплименты при личных встречах. Говорил, что она прекрасно выглядит. Отмечал, что любуется актрисой, сообщает «Собеседник».
Напомним, что Марк Рудинштейн негативно высказывался о Елене Прокловой. К примеру, он уверял, что она еще несовершеннолетней забеременела от актера Олега Янковского. По его мнению, юной актрисе было без разницы, где и с кем спать.
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