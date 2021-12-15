«Ни о ком доброго слова в своей жизни не сказал»: Проклова негативно высказалась о Рудинштейне

Как отметила актриса, она не знает, откуда продюсер брал свои истории.

Актриса Елена Проклова негативно высказалась о покойном продюсере Марке Рудинштейне, который не так давно ушел из жизни.

«Марк Рудинштейн, добрый человек, который ни о ком доброго слова в своей жизни не сказал. Я не знаю, откуда он брал все то, о чем говорил. Я его раз десять, может, видела в своей жизни, на каких-то фестивалях». Елена Проклова

По словам Елены Прокловой, Марк Рудинштейн всегда делал ей комплименты при личных встречах. Говорил, что она прекрасно выглядит. Отмечал, что любуется актрисой, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Марк Рудинштейн негативно высказывался о Елене Прокловой. К примеру, он уверял, что она еще несовершеннолетней забеременела от актера Олега Янковского. По его мнению, юной актрисе было без разницы, где и с кем спать.

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