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Проигнорировала нижнее белье: Рудова засветила «лисьи носики», натянув на себя платье-майку

Кадром блондинка поделилась в своем микроблоге.

Проигнорировала нижнее белье: Рудова засветила «лисьи носики», натянув на себя платье-майку
Наталья Рудова. Фото: Global Look Press

Накануне Наталья Рудова в очередной раз похвасталась в Сети, как ей удалось похудеть. Актриса без труда надела джинсы на размер меньше своего обычного. Теперь блондинка с гордостью позирует в аутфитах размера S.

Наталья Рудова
Наталья Рудова. Скриншот: instagram.com/rudovanata

Кроме того, постройневшая Рудова показала еще один снимок. На фото она позировала на побережье, натянув на себя платье-майку. При этом Наталья проигнорировала нижнее белье, чем привела в восторг свою многомиллионную армию фанатов.

Напомним, худеть Рудова решила еще летом. Сразу после своего дня рождения она отправилась в отпуск в Европу. Во время отдыха, по мнению Рудовой, она набрала шесть лишних килограммов. Добавим, что актрисе в этом году исполнилось 38 лет.

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