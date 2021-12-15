«Космическое, божественное единение»: Елена Проклова высказалась о сексе в своей жизни

По словам актрисы, она никогда не ставила интимные отношения с мужчинами во главу угла.

Актриса Елена Проклова заявила, что ей забавно слышать, якобы она всю жизнь носит титул секс-бомбы.

По ее словам, она никогда не ставила интимные отношения и секс во главу угла своей жизни. Именно поэтому, как она думает, ее отношения с мужчинами всегда были объемными.

«Секс для меня — космическое, божественные единение, и может, у меня это как-то больше, полнее, чем у других могло проявляться. Но я знаю точно, что мои партнеры всегда были влюблены не только в мое тело». Елена Проклова

Напомним, что Елена Проклова периодически подвергается нападкам со стороны коллег. Некоторые считают, что она соблазняла в разные годы своей жизни известных актеров и режиссеров, которые были не в силах удержаться перед ее «чарами любви», сообщает «Собеседник».

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