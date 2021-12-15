«Случилось чудо!»: Рудова уместила свой крепкий «орех» в малюсенькие джинсы

Наталья Рудова — одна из самых сексуальных актрис российского кинематографа. Звезда «Татьяниного дня» и «Универа» не стесняется публиковать в своем инстаграме откровенные кадры, а после похудения и вовсе не может налюбоваться своей фигурой.

В микроблоге 38-летняя актриса покрасовалась перед камерой в джинсах меньшего размера.

«Так, ребята! Тут такая история. Я никогда в жизни не влезала в S-ку в джинсы. И случилось чудо!» — сказала Рудова.

Напомним, похудеть и без того стройная Рудова решила после того, как летом вернулась из отпуска. Актриса отдохнула в Европе, где набрала лишних, по ее мнению, шесть килограммов.

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