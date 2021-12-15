«Близкие люди в меня верили»: Алина Кабаева рассказала о своей главной в жизни личной трагедии

По словам олимпийской чемпионки, она всегда переживает за любимую страну.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2004 года в греческих Афинах Алина Кабаева в студии программы «Вечерний Ургант» на Первом канале рассказала о своей самой главной жизненной неудаче.

По ее словам, для нее была личная трагедия, что она не выиграла в многоборье на Олимпиаде в австралийском Сиднее в 2000 году. В то же время она очень рада, что тогда первое место досталось другой россиянке Юлии Барсуковой. Золото из России не уехало.

«В Афинах я понимала, что у меня последний шанс, ведь у нас молодой вид спорта. Близкие люди в меня верили. У меня была огромная команда, и это золото всей моей команды». Алина Кабаева

Напомним, что в Сиднее Алина Кабаева уронила обруч и стала только третьей. Через четыре года в Афинах она все-таки получила свое долгожданное золото в личном многоборье.

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