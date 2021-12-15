«Почему бы и нет»: многодетная мама Малькова заговорила о пятом ребенке и свадебных фотографиях

Светлана и Роман Мальковы прожили в браке 17 лет и воспитывали четырех детей. А в прошлом году бизнесмен увидел Анастасию Макееву и влюбился. После развода с художницей Роман Мальков женился на актрисе и перебрался в Москву.

Светлана, судя по всему, тоже решила устроить личную жизнь. В своем инстаграме она ответила на вопросы подписчиков, заметив, что не прочь стать мамой в пятый раз.

«У меня все беременности проходили легко, роды тоже. Почему бы и нет», — написала Малькова.

Также художница отметила, что ее фанаты могут увидеть свадебные фотографии.

Напомним, недавно Светлана Малькова побывала в Париже. Поездку она приурочила к своему дню рождения. Еще одна поездка в столицу Франции у нее запланирована на январь.

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