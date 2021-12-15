«Я с ними не живу»: Ягудин отреагировал на страстный поцелуй Милохина и Медведевой

По словам фигуриста, на шоу «Ледниковый период» в последнее время «все целуются».

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что если между блогером Даней Милохиным и фигуристкой Евгенией Медведевой есть искра, то надо об этом спросить самих ребят, но никак не его.

«Я с ними не живу — ни с Даней, ни с Женей. Ну поцеловались и поцеловались… И что теперь? Мне вообще все равно. Ну, полижите друг другу. Да все целуются на этом шоу. Все обнимались. Это какая-то фишка этого сезона». Алексей Ягудин

По словам Алексея Ягудина, раньше на шоу редко кто целовался. Случаи были единичными. Теперь все, как он выразился, целуются поголовно. Как думает Ягудин, участники заметили, что это работает, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на «Ледниковом периоде», который идет на Первом канале, Медведева и Милохин страстно поцеловались. Судя по всему, у звезд проекта страстный роман.

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