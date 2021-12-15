«Он был клинический алкоголик»: Токарева объяснила, почему не родила ребенка от Данелии

По словам сценариста, алкоголизм и семья – две несовместимые вещи.

Сценарист Виктория Токарева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему не родила режиссеру Георгию Данелии ребенка.

«Он пил. Понимаете, он был клинический алкоголик. Алкоголизм и семья — две вещи несовместные. Он пил потому что сработал испорченный ген. Грузины редко спиваются. Сломанный какой-то ген, который передавался по мужской линии. Данелия сам мне говорил, что он алкоголик и в этом его трагедия». Виктория Токарева

«Вы были от него беременны?» — спросил Борис Корчевников.

«Борис, много будешь знать – скоро состаришься, а ты этого не хочешь. Почему ты заглядываешь в такие отсеки, в которых тебе делать нечего», — заметила Виктория Токарева.

Напомним, что Виктория Токарева двадцать лет крутила роман с Георгием Данелией. При этом у каждого из них были свои семьи.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!