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«Я ей лично ничего плохого не сделала»: Токарева объяснила, почему вдова Данелии ее ненавидит

Как отметила сценарист, у нее не было с Галиной Юрковой точек соприкосновения.

«Я ей лично ничего плохого не сделала»: Токарева объяснила, почему вдова Данелии ее ненавидит
Виктория Токарева. Фото: Globallookpress.com

Сценарист Виктория Токарева в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему ее ненавидит вдова режиссера Георгия Данелии актриса Галина Юркова.

Галина Юркова
Галина Юркова. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Она меня не любит. Хотя я ей лично ничего плохого не сделала. У нее нет причин меня не любить. Она меня не любит, потому что он меня всю жизнь любил».

Виктория Токарева

Как отметила Токарева, сегодня негативные слова в ее адрес со стороны Галины Юрковой — это монолог обиженной женщины. «У меня с ней не было точек соприкосновения», — заметила Токарева.

Ранее Юркова говорила о Токаревой в «Судьбе человека»: «Самая дорогая машинистка – это Токарева. Данелия всегда держал ее только за машинистку».

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Виктория ТокареваГалина ЮрковаГеоргий ДанелияКанал "Россия 1"Программа "Судьба человека"