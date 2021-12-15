«Я ей лично ничего плохого не сделала»: Токарева объяснила, почему вдова Данелии ее ненавидит

Как отметила сценарист, у нее не было с Галиной Юрковой точек соприкосновения.

Сценарист Виктория Токарева в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему ее ненавидит вдова режиссера Георгия Данелии актриса Галина Юркова.

«Она меня не любит. Хотя я ей лично ничего плохого не сделала. У нее нет причин меня не любить. Она меня не любит, потому что он меня всю жизнь любил». Виктория Токарева

Как отметила Токарева, сегодня негативные слова в ее адрес со стороны Галины Юрковой — это монолог обиженной женщины. «У меня с ней не было точек соприкосновения», — заметила Токарева.

Ранее Юркова говорила о Токаревой в «Судьбе человека»: «Самая дорогая машинистка – это Токарева. Данелия всегда держал ее только за машинистку».

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