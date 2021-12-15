«Все эти обсуждения – лицемерие»: признавшаяся в связи с Табаковым Проклова высказалась в адрес Зудиной

Ранее актриса заявила, что в 15 лет крутила роман с Олегом Табаковым.

Весной этого года Елена Проклова призналась, что в подростковом возрасте встречалась со взрослым мужчиной. Тогда она не назвала его имя и столкнулась с волной негодования как от некоторых звезд, так и от пользователей Сети. И только накануне актриса заявила, что крутила роман с Олегом Табаковым.

«Между прочим, хейтеры почему-то помалкивали, что Марина Зудина фактически вышла замуж за Табакова тоже примерно в возрасте Лолиты. Вот поэтому все эти обсуждения – лицемерие», — цитирует Проклову «Собеседник».

Напомним, что 20-летняя Марина Зудина, будучи студенткой ГИТИСа, началась встречаться с женатым на тот момент Олегом Табаковым. Они поженились спустя десять лет – в 1995-м. Актриса родила Табакову сына Павла и дочь Машу.

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