«Я решила, что его недостойна»: Лариса Копенкина рассталась с Василием Райским

Бизнес-леди Лариса Копенкина в беседе с Teleprogramma.pro заявила, что рассталась с бизнесменом и долларовым миллионером, как он себя называл, Василием Райским.
«Я решила, что его недостойна. Пусть найдет кого-нибудь получше. С его-то биографией. Куда уж мне до него».
Ранее на шоу «Прямой эфир», которое идет на канале «Россия 1», выяснилось, что Василий Райский вовсе не тот, за кого себя выдает. У него, к примеру, в прошлые годы были проблемы с законом.
Сам Василий Райский отмечал в студии у Андрея Малахова, что его подставили. По его словам, он очень любит Ларису Копенкину.
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