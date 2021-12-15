Праздник в Сочи: новогодняя ночь в компании Анжелики Варум обойдется в 45 тысяч рублей

В Сочи все готово к празднованию Нового года. Артисты уже давно «застолбили» за собой отели, в которых будут петь для гостей в новогоднюю ночь. Зрителям же придется раскошелится.

Так, шоу-программа с Викторией Дайнеко будет стоить почти 22 тысячи рублей, а выступление «Отпетых мошенников» — 18. Приедет в Сочи и Анжелика Варум. Роскошный новогодний банкет с музыкальной шоу-программой завершится выступлением Анжелики Варум. На подогреве у нее будут работать кавер-группа, шоу-балет и ди-джеи. Завершится празднование шикарным фейерверком. На блистательное празднество можно попасть, заплатив не менее 45 тысяч рублей. Это стартовая цена новогодней ночи. Об этом пишет «Комсомольская правда Краснодар».

При этом, гости и жители Сочи смогут увидеть выступление группы «Уматурман», не заплатив ни копейки. Музыканты дадут концерт под открытым небом.

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