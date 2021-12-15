«Из-за славы и денег ему снесло крышу»: Погребняк ответила на слова Дробыша о Милохине

Недавно Виктор Дробыш высказался про братьев Илью и Даню Милохиных в эфире программы «Секрет на миллион». Он отметил, хотел дать шанс Илье стать музыкантом, пригласив в свой продюсерский центр, но выгнал из-за наркотиков.

Эти слова прокомментировала Мария Погребняк. Жена экс-футболиста сборной России и «Урала» Павла Погребняка продюсирует TikTok-house, в котором состоит Илья Милохин. Маша Погребняк уверена, что Илья не справился с популярностью.

«Мне очень обидно, когда об Илье в СМИ пишут, что он наркоман. Это совершенно не так. Илья рискнул и открыто признался, что употреблял, что из-за славы и денег ему снесло крышу. Он просто попал в дурную компанию, которая им воспользовалась, потому что пока он не вылетел из группы, постоянно платил за этих ребят в ресторане, все тусовки были за его счет. Возможно, еще у него была депрессия, потому что он хотел доказать своему брату, что он не хуже его. Но оказалось, что для Ильи шоу-бизнес – это не его сфера, ему там тяжело», — цитирует Погребняк «Комсомольская правда Екатеринбург».

По словам Марии, сейчас известный блогер ведет здоровый образ жизни, правильно питается, занимается боксом и проводит время в студии.

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