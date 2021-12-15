«История близости – один из моментов»: Елена Проклова впервые призналась в связи с Олегом Табаковым

Минувшей весной Елена Проклова рассказала о совей бурной молодости. Актриса вспомнила, что в 15-летнем возрасте крутила роман с известным актером. Правда, тогда имени его не назвала. В Сети бурно обсуждали откровения артистки и предположили, что ее возлюбленным мог быть Олег Табаков.

Накануне Елена Игоревна сделала еще одно признание.

«Я до сих пор с огромной благодарностью и любовью отношусь к Олегу Павловичу, который дал мне так много положительного в жизни, что та история близости – это просто один из моментов. И близкие, думаю, должны сострадать и помогать своим любимым людям выходить из таких ситуаций. Уметь пережить и сохранить уважение. Нельзя из-за каких- то одного, двух или трех моментов взять и перечеркнуть жизнь человека и свою любовь к нему», — цитирует Проклову «Собеседник».

Напомним, на днях стало известно, что о молодости Прокловой нелестно высказался при жизни режиссер Марк Рудинштейн. Он отметил, что актрисе было все равно, с кем проводить ночи.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.