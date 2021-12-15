«Понимаете, почему я не получаю?»: Светлана Малькова «рассекретила» мужа Анастасии Макеевой

Художница не получает алименты на троих детей несколько месяцев.

На днях Анастасия Макеева заявила, что ее муж Роман Мальков выплачивает алименты на троих детей, которые остались жить с мамой в Словении. По словам актрисы, у него нет никаких долгов, именно поэтому бизнесмен-строитель беспрепятственно пересекает границы стран, путешествуя по миру.

Светлана Малькова же говорит о том, что не получает алименты уже три месяца. Художница отметила, что бывший муж является генеральным директором ООО «И-МЕТ».

«У Романа Малькова семь исполнительных производств! Но постановление о взыскании алиментов передано по месту работы плательщика! И алименты с Романа Малькова должен удерживать генеральный директор Романа Малькова, то есть сам же Роман Мальков! Он же успешный бизнесмен, он же «отец года». Теперь вы понимаете, почему я их не получаю?», — написала Малькова.

больше по теме Макеева обрадовалась, что после суда сын Малькова может законно жить с ней Актриса просит всех причастных не продолжать этот семейный скандал в 2022 году.

Напомним, Роман и Светлана Мальковы развелись в начале этого года, после чего бизнесмен сделал предложение актрисе. В мае они сыграли свадьбу в Крыму.

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