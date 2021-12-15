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«Понимаете, почему я не получаю?»: Светлана Малькова «рассекретила» мужа Анастасии Макеевой

Художница не получает алименты на троих детей несколько месяцев.

«Понимаете, почему я не получаю?»: Светлана Малькова «рассекретила» мужа Анастасии Макеевой
Светлана Малькова. Фото: instagram.com/svetamalkova

На днях Анастасия Макеева заявила, что ее муж Роман Мальков выплачивает алименты на троих детей, которые остались жить с мамой в Словении. По словам актрисы, у него нет никаких долгов, именно поэтому бизнесмен-строитель беспрепятственно пересекает границы стран, путешествуя по миру.

Светлана Малькова же говорит о том, что не получает алименты уже три месяца. Художница отметила, что бывший муж является генеральным директором ООО «И-МЕТ».

Светлана Малькова
Светлана Малькова. Скриншот: instagram.com/svetamalkova

«У Романа Малькова семь исполнительных производств! Но постановление о взыскании алиментов передано по месту работы плательщика! И алименты с Романа Малькова должен удерживать генеральный директор Романа Малькова, то есть сам же Роман Мальков! Он же успешный бизнесмен, он же «отец года». Теперь вы понимаете, почему я их не получаю?», — написала Малькова.

Напомним, Роман и Светлана Мальковы развелись в начале этого года, после чего бизнесмен сделал предложение актрисе. В мае они сыграли свадьбу в Крыму.

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