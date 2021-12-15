«Понимаете, почему я не получаю?»: Светлана Малькова «рассекретила» мужа Анастасии Макеевой

На днях Анастасия Макеева заявила, что ее муж Роман Мальков выплачивает алименты на троих детей, которые остались жить с мамой в Словении. По словам актрисы, у него нет никаких долгов, именно поэтому бизнесмен-строитель беспрепятственно пересекает границы стран, путешествуя по миру.
Светлана Малькова же говорит о том, что не получает алименты уже три месяца. Художница отметила, что бывший муж является генеральным директором ООО «И-МЕТ».
«У Романа Малькова семь исполнительных производств! Но постановление о взыскании алиментов передано по месту работы плательщика! И алименты с Романа Малькова должен удерживать генеральный директор Романа Малькова, то есть сам же Роман Мальков! Он же успешный бизнесмен, он же «отец года». Теперь вы понимаете, почему я их не получаю?», — написала Малькова.
Напомним, Роман и Светлана Мальковы развелись в начале этого года, после чего бизнесмен сделал предложение актрисе. В мае они сыграли свадьбу в Крыму.
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