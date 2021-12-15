«Фигура шикарная»: Седокова в экстремальном мини не смогла утаить все свои прелести

Анна Седокова готовится отмечать свой 39-й день рождения. 16 декабря ей исполнится 39 лет. Накануне певица спровоцировала слухи о своей беременности, а пока размещает в инстаграме яркие фотографии, демонстрируя точеную фигуру.

«Через два дня у меня день рождения и я бы хотела улететь туда. Сесть на самолет и оказаться в самом любимом городе на планете. Он возглавляет мой топ три», — написала Седокова.

Фанаты оценили снимок.

«Красивая какая! Фигура шикарная! Классная! Фото огонь!», — написала Седокова.

Напомним, в прошлом году Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму. Пара встречалась около года. Этот брак стал третьим для артистки и вторым для спортсмена.

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