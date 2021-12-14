«Расписываем гастрольный тур!»: «Земляне» дали грандиозный концерт в Москве

Легендарная рок-группа пригласила на сцену также звезд.

14 декабря в Vegas City Hall «Русское Радио» и телеканал НТВ представили публике масштабный концерт «Землян» и друзей коллектива.

На сцену вышли основатели культовой рок-группы «Земляне» и молодые музыканты группы, а также звезды российской эстрады.

Журналистам они рассказали о планах на ближайшее будущее:

«Записываем альбом, расписываем гастрольный тур! Будем надеяться, что пандемия не внесет коррективы».

Корреспонденту Teleprogramma.pro «Земляне» также рассказали, что внимательно следили за кинокосмонавтами Климом Шипенко и Юлией Пересильд.

«Пели «Траву у дома» и «Путь домой» на ВДНХ, когда киноэкспедиция приземлились. Мы привыкли провожать под «Траву у дома» космонавтов», — поведали рок-музыканты.

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