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Хрупкая нежность: Ковальчук вышла на публику с мужем в разбеленно-салатовом платье-жатке с корсетом

Алексей Чумаков ни на шаг не отходит от своей возлюбленной.

Хрупкая нежность: Ковальчук вышла на публику с мужем в разбеленно-салатовом платье-жатке с корсетом
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Фото: globallookpress.ru

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков пришли на концерт «Землян» со звездами, трогательно держа друг друга за руку. Певец ни на минуту не оставлял свою возлюбленную, демонстрируя теплые чувства.

Хрупкая артистка подчеркнула свою грацию разбеленно-салатовым платьем-жаткой, усилив эффект трендовым черным корсетом-поясом.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Teleprogramma.pro/ Ольга Храбрых

Корреспонденту Teleprogramma.pro Юлия Ковальчук рассказала, что любит встречать Новый год в кругу семьи дома. И сама готовит блюда на стол, а их в кулинарном арсенале знаменитости немало – около пяти только коронных изысков. Винегрет среди них – обязателен!

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