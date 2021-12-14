Хрупкая нежность: Ковальчук вышла на публику с мужем в разбеленно-салатовом платье-жатке с корсетом

Алексей Чумаков ни на шаг не отходит от своей возлюбленной.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков пришли на концерт «Землян» со звездами, трогательно держа друг друга за руку. Певец ни на минуту не оставлял свою возлюбленную, демонстрируя теплые чувства.

Хрупкая артистка подчеркнула свою грацию разбеленно-салатовым платьем-жаткой, усилив эффект трендовым черным корсетом-поясом.

Корреспонденту Teleprogramma.pro Юлия Ковальчук рассказала, что любит встречать Новый год в кругу семьи дома. И сама готовит блюда на стол, а их в кулинарном арсенале знаменитости немало – около пяти только коронных изысков. Винегрет среди них – обязателен!

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