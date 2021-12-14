Дива – огонь: Топурия засветила пикантные линии обнаженного живота в необычном алом платье

Певица появилась на красной дорожке масштабного концерта «Земляне» со звездами.

В столице состоялся масштабный концерт «Землян» со звездами, которые поспешили показать себя во всей красе. И, стоит отметить, что многим это удалось.

Настоящими королевами вечеринки стали Валерия, Виктория Дайнеко, Кети Топурия.

Мимо грузинской певицы на красной дорожке в принципе сложно было пройти, не свернув шею. Звезда пришла в алом платье по фигуре с открытыми плечами и пикантными вырезами в области живота. Безупречное тело звезды явно позволяло такие легкие вольности.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.