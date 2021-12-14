Усатые няни: звезды – детские писатели
Видео
В чем не стоит встречать Новый год по версии личного стилиста Бузовой
Видео

Сбежала из спортзала? Мари Краймбрери вышла на красную дорожку в трениках, кроссовках и футболке

Певица пришла концерт «Землян» со звездами в образе, который сильно отличался от других.

Сбежала из спортзала? Мари Краймбрери вышла на красную дорожку в трениках, кроссовках и футболке
Мари Краймбрери. Фото: Global look press

В Москве прошел масштабный концерт «Землян» со звездами, где российские селебрити постарались появиться в самых впечатляющих нарядах.

К примеру, Виктория Дайнеко примерила топ с эффектом обнаженного белья, а Валерия решила порадовать публику фигурой в корсетной платье с фантазийной драпировкой.

А вот Мари Краймбрери появилась на красной дорожке вечеринки в образе «выскочила из спортзала». Певица нарядилась в простые треники, кроссовки и футболку, завязав ее узлом на талии.

Мари Краймбрери. Фото: Teleprogramma.pro/ Ольга Храбрых

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

"Земляне"ВалерияМари Краймбрериновости шоу-бизнеса