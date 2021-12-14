Сбежала из спортзала? Мари Краймбрери вышла на красную дорожку в трениках, кроссовках и футболке

В Москве прошел масштабный концерт «Землян» со звездами, где российские селебрити постарались появиться в самых впечатляющих нарядах.
К примеру, Виктория Дайнеко примерила топ с эффектом обнаженного белья, а Валерия решила порадовать публику фигурой в корсетной платье с фантазийной драпировкой.
А вот Мари Краймбрери появилась на красной дорожке вечеринки в образе «выскочила из спортзала». Певица нарядилась в простые треники, кроссовки и футболку, завязав ее узлом на талии.
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