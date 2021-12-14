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На зависть 18-летним: Валерия в платье с фантазийной драпировкой на корсетном корпусе сразила публику фигурой

Звезда в вечернем платье с разрезом появилась на концерте «Землян» со звездами.

На зависть 18-летним: Валерия в платье с фантазийной драпировкой на корсетном корпусе сразила публику фигурой
Валерия. Фото: Global look press

Певица Валерия блеснула ошеломительной фигурой на концерте «Землян» со звездами. Артистка появилась на красной дорожке и сцене в черном вечернем платье в пол. Дизайнер наряда постарался на славу.

В нем была и корсетная основа для тонкой талии, и фантазийная драпировка на бедрах и в области плеч, и выгодное V-образное декольте, и разрез, обнажающий стройную ножку.

Валерия. Фото: Teleprogramma.pro/ Ольга Храбрых

«На Новый год буду работать. А самое главное в этом году то, что все живы, здоровы. Ну, и конечно, сейчас мир вертится вокруг внучки», — рассказала Валерия журналистам.

Концерт «Землян». Фото: Teleprogramma.pro/ Ольга Храбрых

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