Пелагея в мерцающем платье под омбре и рукавами-фонариками снялась в «Голосе»

Пелагея является популярной исполнительницей. Она прославилась как одна из лучших певиц, исполняющих народные песни. На сцене артистка регулярно появляется в пышных платьях и кокошниках.

Однако в обычной жизни она предпочитает носить женственные и романтичные образы. В этом году Пелагея не раз выходила в свет. Недавно она снялась в Comedy Club. Там она отметилась в блестящем платье с пайетками.

А вот 13 декабря Пелагея приехала на съемки шоу «Голос». В этом году она снова смогла стать наставницей вместе с Димой Биланом и Леонидом Агутиным.

На этот раз Пелагея поделилась кадрами, на которых сидела в гримерке. Она предстала в мерцающем платье в пол с эффектом омбре. Наряд с зеленым оттенком оттенил цвет ее кожи. Артистке сделали пышную укладку с локонами и макияж с акцентом на глаза.

«Поменяла платьюшко, пошла снимать профайлы с четвертьфиналистами «Голоса». А потому что через три дня — прямой эфир «Голоса»! — рассказала она.

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