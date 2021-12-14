«На съемках «Огонька»: Волочкова в мерцающих мини-шортах и майке с пайетками повеселилась с Шаляпиным

Анастасия Волочкова является одной из самых известных балерин в стране. В свое время она выступала в Большом театре. Теперь артистка создает свои постановки. Она также регулярно дает мастер-классы.

В обществе зачастую о ней говорят как об эпатажной персоне, так как она может подурачиться с Никитой Джигурдой и часто оказывается в центре скандалов.

Обычно с наступлением зимы Анастасия часто уезжает в теплые края. Но на этот раз она смогла провести время с друзьями, посетить Большой театр, а 14 декабря балерина оказалась на съемках новогоднего «Огонька».

Компанию ей составил Прохор Шаляпин. Певец облачился в царский костюм. Он обнимал Волочкову. В зале также были и другие звезды.

«Я и Настенька Волочкова, красавица, Эвелина Бледнас поздравляем всех с Новым годом! На съемках новогоднего „Огонька“», — сказал Прохор.

«Встретил Настюшу на новогоднем „Огоньке“ . Настя, я тебя обожаю, до встречи в твоей резиденции!» — заинтриговал артист.

А вот сама балерина вскоре стала танцевать. Она была в майке с пайетками и мерцающих шортиках. Танцовщица продемонстрировала всю красоту своих стройных ног. Все мужчины были очарованы тем, как она выглядит, и даже целовали ей руки.

Поклонники, в свою очередь, восхитились тем, как выглядит Волочкова. Многие отметили, что она находится в отличной форме. А вот Прохора пользователи Сети не ожидали увидеть на праздничных съемках, так как недавно он потерял свою жену — Татьяну-Клаудию Дэвис.

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