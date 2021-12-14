Актер, сыгравший Базза МакКалистера в фильме «Один дома», попытался задушить свою девушку

Девин Рэтрей, сыгравший Базза МакКалистера в фильме «Один дома», попытался задушить свою девушку.

Конфликт произошел между парой 9 декабря в отеле «Хаятт», недалеко от центра Оклахома-Сити. Между 44-летним актером и его спутницей произошла словесная перепалка. Свидетели ссоры вызвали полицию.

Конфликт получилось уладить, только когда Рэтрей со своей девушкой разошлись на ночь по разным комнатам. Наутро пара приняла решение, что им не по пути.

Представитель Девина Рэтрея рассказал, что физического насилия со стороны актера не было. Однако стало известно, что подруга Рэтрея подала заявление в полицию на следующий день после инцидента. Девушка утверждает, что возлюбленный пытался ее душить и бил по лицу. Информацию сообщает издание TMZ.

Каждый год актеры всеми любимого новогоднего фильма детства «Один дома» преподносят поклонникам неприятные сюрпризы. Чаще всего главным героем скандалов становится Маколей Калкин, сыгравший главную роль. Однако после многочисленных историй с запрещенными веществами и проблемами с законом актер все же взял себя в руки. В апреле этого года 41-летний Калкин впервые стал отцом.

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