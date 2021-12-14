«Я зарабатываю деньги, и мне не стыдно»: Ирина Розанова поделилась своими страхами и комплексами

Актрисе не желает играть в театре и жалеет, что не получилось стать матерью.

Ирина Розанова поделилась своими страхами и комплексами. Актриса призналась, что самое больше разочарование ее жизни, что ей так и не удалось стать матерью.

«Мой нереализованной комплекс как матери — превышает все, что возможно. Это буду нести до конца», — рассказала артистка в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».

Розанова призналась, что сначала не было подходящего мужчины рядом, на которого она могла положиться. Позже ее так затянула работа, что на семейную жизнь времени толком не осталось.

«Замужем… Я никогда не была «за мужем». Ну, может быть, вначале я и была. Потом я всегда сама, сама, сама. И это не потому, что меня там кто-то заставлял. Я привыкла работать, мне это доставляет удовольствие. И я не понимаю, как можно без этого… Все союзы были искренними. У меня не было союзов меркантильных. Это все были человеческие встречи. Оттого и расставались по-человечески», — отметила Ирина Юрьевна.

Артистка признается, что всегда ее большой страстью было кино. К театру она равнодушна.

«Я родилась в театре и не хочу там умереть. Мне не нравится каждый день выходить на сцену. Что касается кино — это лучше. Я зарабатываю деньги, и мне не стыдно. У меня работа такая. При этом отказываюсь от ролей очень часто», — рассказала актриса.

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