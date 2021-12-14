«Все со мной будет хорошо»: Марина Хлебникова обратилась к поклонникам впервые после пожара

Марина Хлебникова обратилась к поклонникам, друзьям и близким впервые после пожара. Певица записала аудиосообщение, в котором рассказала о своем самочувствии.

«Доброго времени суток, дорогие мои друзья, как хорошо же, что вы мне пишете, меня это очень поддерживает. Настроение у меня позитивное. Стараюсь идти на поправку. Врачи помогают, персонал замечательный. Так что все со мной будет хорошо. По возможности буду вам конечно писать сначала голосовыми, и вся официальная информация будет на моей страничке», — поделилась Хлебникова в своем Instagram.

Поклонники засыпали певицу пожеланиями о скорейшем выздоровлении. Многие признались, что рады наконец услышать бодрый голос артистки.

Напомним, в ночь на 19 ноября в квартире Марины Хлебниковой случился пожар. Певица получила сильные ожоги. Сейчас артистка уже идет на поправку, однако ей предстоит долгая реабилитация.

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