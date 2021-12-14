Мандарин, Мишка-хоккеист и другие: какие герои будут в новогоднем выпуске шоу «Маска» на НТВ

В последний день декабря канал НТВ выпустит праздничный проект «Новогодняя Маска». Зрители увидят выступления полюбившихся героев, а также совершенно новых.

На НТВ Teleprogramma.pro раскрыли героев, которые будут участвовать в шоу: Ежик, Мандарин, Часы, Мишка-хоккеист, Льдинка, Новогодний заяц, Белый тигр, Елочная игрушка, Новогодняя елка и Санта Клаус.

В жюри войдут любимые звезды: Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко, Александр Ревва. Ведущий шоу — Вячеслав Макаров.

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