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Мандарин, Мишка-хоккеист и другие: какие герои будут в новогоднем выпуске шоу «Маска» на НТВ

Телеканал решил выпустить 31 декабря специальный проект в честь праздника.

Мандарин, Мишка-хоккеист и другие: какие герои будут в новогоднем выпуске шоу «Маска» на НТВ
Кадр из шоу "Маска"/телеканал НТВ

В последний день декабря канал НТВ выпустит праздничный проект «Новогодняя Маска». Зрители увидят выступления полюбившихся героев, а также совершенно новых.

На НТВ Teleprogramma.pro раскрыли героев, которые будут участвовать в шоу: Ежик, Мандарин, Часы, Мишка-хоккеист, Льдинка, Новогодний заяц, Белый тигр, Елочная игрушка, Новогодняя елка и Санта Клаус.

Кадр из шоу «Маска»/телеканал НТВ

В жюри войдут любимые звезды: Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко, Александр Ревва. Ведущий шоу — Вячеслав Макаров.

Кадр из шоу «Маска»/телеканал НТВ

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