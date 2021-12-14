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Не смогла сдержаться: Топурия в вечернем декольтированном платье устроила танцы под песню Павлиашвили

Артисты выступили на одном концерте.

Не смогла сдержаться: Топурия в вечернем декольтированном платье устроила танцы под песню Павлиашвили
Кети Топурия. Фото: Global look press

Кети Топурия в последнее время прекрасно выглядит и может позволить себе носить вещи любого характера, ведь фигура у певицы – словно статуэтка. Особенно, если примерить красивое платье, которое подчеркнет это.

Кети Топурия. Фото: instagram.com/keti_one_official/

В личном блоге звезда показала свой концертный образ в декольтированном платье с эффектом мерцания, которое выделяло достоинства Кети. Немало поклонников было восхищено этим луком.

В таком виде Топурия предстала перед зрителями на концерте. А пока артистка ожидала своего номера, она не сдержалась и устроила танцы под песню своего земляка Сосо Павлиашвили. К слову, оба артиста уже поставили у себя дома красивые праздничные елки.

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