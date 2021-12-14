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Лишившейся кистей рук Маргарите Грачевой присудили 370 тысяч евро

История Маргариты Грачевой, которой муж отрубил кисти рук, стала достоянием общественности. Европейский суд по правам человека присудил ей компенсацию.

Лишившейся кистей рук Маргарите Грачевой присудили 370 тысяч евро
Маргарита Грачева. Фото: instagram.com/margoritka1211/

В 2017 году произошла страшная история, которая многих заставила содрогнуться. Маргарита Грачева попала в больницу с отрубленными руками. Как позже выяснилось, девушку приревновал муж, который вывез ее в лес и серьезно покалечил. Врачам удалось восстановить одну руку, а вот вместо второй у молодой мамы теперь протез.

Ей пришлось привыкать к новой жизни. Она живет со своей мамой Инной и сыновьями в Серпухове.

Примечательно, что Грачева вернулась к нормальной жизни. Она встретила новую любовь и недавно родила еще одного сына. Также сильной женщине помогают известные персоны.

Она получила сертификат на поездку в один из главных туристических центров Ивановской области — город Плес. А не так давно она стала ведущей передачи «Близкие люди». И даже спустя четыре года Маргарита продолжает судиться.

В Европейский суд по правам человека молодая мама обратилась, чтобы получить компенсацию. В итоге ей выплатят 370 тысяч евро. Более 330 тысяч евро она получит в качестве компенсации на лечение, а также 40 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда.

Маргарита Грачева с детьми. Фото: instagram.com/margoritka1211/

Она обращалась в суд вместе с еще тремя женщинами, которые пострадали от домашнего насилия. Остальным присудили по 20 тысяч евро.

«Когда мы подавали на моральный ущерб, то все было очень четко расписано. У меня протезы, каждые два-три года их нужно менять. Ломаются они очень часто. Ремонт стоит около 300–500 тысяч рублей. Это не выдуманная сумма, мы прикладывали все документы. Протез стоит около четырех миллионов», — заявила Маргарита, сообщает News.ru.

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