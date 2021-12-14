Лишившейся кистей рук Маргарите Грачевой присудили 370 тысяч евро

В 2017 году произошла страшная история, которая многих заставила содрогнуться. Маргарита Грачева попала в больницу с отрубленными руками. Как позже выяснилось, девушку приревновал муж, который вывез ее в лес и серьезно покалечил. Врачам удалось восстановить одну руку, а вот вместо второй у молодой мамы теперь протез.

Ей пришлось привыкать к новой жизни. Она живет со своей мамой Инной и сыновьями в Серпухове.

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Примечательно, что Грачева вернулась к нормальной жизни. Она встретила новую любовь и недавно родила еще одного сына. Также сильной женщине помогают известные персоны.

Она получила сертификат на поездку в один из главных туристических центров Ивановской области — город Плес. А не так давно она стала ведущей передачи «Близкие люди». И даже спустя четыре года Маргарита продолжает судиться.

В Европейский суд по правам человека молодая мама обратилась, чтобы получить компенсацию. В итоге ей выплатят 370 тысяч евро. Более 330 тысяч евро она получит в качестве компенсации на лечение, а также 40 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда.

Она обращалась в суд вместе с еще тремя женщинами, которые пострадали от домашнего насилия. Остальным присудили по 20 тысяч евро.

«Когда мы подавали на моральный ущерб, то все было очень четко расписано. У меня протезы, каждые два-три года их нужно менять. Ломаются они очень часто. Ремонт стоит около 300–500 тысяч рублей. Это не выдуманная сумма, мы прикладывали все документы. Протез стоит около четырех миллионов», — заявила Маргарита, сообщает News.ru.

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