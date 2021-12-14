Стала телеведущей: Екатерина Климова в блузе нюдового оттенка предстала в студии «Спокойной ночи, малыши!»

Актриса Екатерина Климова запечатлелась с культовыми персонажами Хрюшей и Степашкой.

Звезда театра и кино Екатерина Климова – мама четверых детей, у нее две дочери и столько же сыновей.

Старшей наследнице актрисы Лизе Хорошиловой девятнадцать лет, а младшей, Белле Месхи, пока только шесть.

Многодетная мама явно имеет богатый опыт в вопросе укладывания малышей спать. Теперь делиться им Екатерина Климова будет на всю страну в культовой передаче, без просмотра которой дети не ложатся спать.

В сторис микроблога Екатерина Климова поделилась видео, на котором запечатлено, как она общается с культовыми персонажами программы «Спокойной ночи, малыши!» поросенком Хрюшей и зайчонком Степашкой.

«Ну что, друзья, пора прощаться», — говорит в кадре Екатерина Климова.

Судя по всему, актриса стала ведущей одного из выпусков «Спокойной ночи, малыши!»

Для программы Екатерина Климова облачилась в блузу нюдового оттенка, а затем накинула поверх нее жакет цвета небесной лазури.

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