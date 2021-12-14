Топик-бант и мерцающие шорты: Загитова выйдет на арену «Ледникового периода» в кукольном образе

Алина Загитова выбирает для шоу наряды, которые красиво выглядят при свете софитов.

Олимпийской чемпионке и ведущей шоу Первого канала «Ледниковый период» Алине Загитовой всего 19 лет. Не удивительно, что фигуристка выбирает для ведения проекта милые девичьи наряды, напоминающие кукольные.

Ранее мы писали про ее платье цвета «розовый лед» с блестящими пайетками. И вот новый образ от Алины, который тоже сильно похож на костюм Барби.

Звезда показала в личном блоге образ для следующих выпусков программы, примерив топ-бат и сверкающие шортики, которые под лучами софитов выглядят очень заметно.

«Ой какая красота, стилисты молодцы!», «Мне очень нравится, Алина красавица!», «Куколка», «Такая милая», — похвалили свою любимицу фолловеры.

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