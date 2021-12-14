«Моя жена обиделась на Руслана»: Соболев объяснил, почему не общается с Белым

Как отметил шоумен, он бы хотел решить этот конфликт с коллегой.

Шоумен Илья Соболев в проекте «Макарена» объяснил, почему не общается с комиком Русланом Белым после того, как коллега неудачно пошутил над его женой Натальей.

«Моя жена обиделась на Руслана. Даже скидывала ему какие-то сообщения. До сих пор мне люди пишут. В чем был посыл?» Илья Соболев

По словам Соболева, эта шутка была вообще-то не про него.

«Я легко могу представить шутку над близкими, когда они шутку разделяют и находятся здесь же, и могут ответить. Эта шутка не была умопомрачительной. Она не была круто оценена человеком, которого я люблю. Не я начал этот конфликт. Человек должен по-другому относиться к жизни. Я бы хотел решить этот конфликт с Русланом», — заметил Соболев.

Напомним, что Илья Соболев в свое время вырезал шутку из шоу «Прожарка», где Руслан Белый провел параллели между стриптизершей и женой Соболева Натальей.

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