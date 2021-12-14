«Лучший подарочек – это я»: Клава Кока повиляла бедрами в асимметричном ванильном комбидрессе с вырезом на животе

Популярная певица Клава Кока – обладательница стройной фигуры, которую обожает демонстрировать при каждом удобном случае.
В микроблоге звезда поделилась видео, на котором меняет наряды.
Сначала Клава Кока предстает в шикарном асимметричном комбидрессе оттенка ванили.
Наряд имеет один рукав и большую прорезь на животе, которая открывает интимные места, словно, проветривает их.
Затем Клава Кока облачается в роскошное асимметричное платье, а после – и в шубку тоже ванильного оттенка.
Вся эта красота – отрывок из нового клипа, который Клава Кока выпускает в дуэте с Александром Реввой. Правда, эту интригу звезда пока не раскрывает.
«Лучший подарочек на Новый год — это я, а точнее новый хит-фит! Как думаете, с кем?» — написала Клава Кока под видео.
Поклонники тут же поняли, что партнером Клавы стал Александр Ревва, поскольку шоумен и исполнитель разместил в своем микроблоге схожее по стилистике видео со своим участием и голосом Клавы Коки.
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