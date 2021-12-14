Фотосессия для крохи: невестка Валерии запечатлела дочку в юбке из фатина и молочном свитере

Лиана Шульгина показала, как прошел ее день с малышкой Селин. Девочка приняла участие в новогодней фотосессии.

Валерия славится не только своим вокалом, но и дружной семьей. Она вырастила троих детей. Сыновья уже живут самостоятельно и даже обрели счастье в личной жизни. Арсений Шульгин в прошлом году женился на своей избраннице Лиане.

А в новогоднюю ночь у них родилась дочка Селин. Малышка теперь забирает все внимание не только родителей. Валерия и Иосиф Пригожин часто приезжают, чтобы с ней повидаться.

Но в последнее время певица то и дело находится на съемках. Но невестка артистки всегда находит, как развлечь наследницу. Накануне она провела с ней целый день. Лиана свозила ее на фотосессию. Жена Шульгина была в шубке. Она держала на руках дочку, облаченную в розовую дубленку и шапку с помпоном.

«Селин поспала, выспалась. Сейчас еще покушает», — отметила невестка звезды.

Потом кроху облачили в юбку из розового фатина и молочный свитер. На ее голове была шапочка с бумбоном. Малышку поставили у стульчика. Она позировала рядом с нарядной елкой. Лиана кричала ее имя, чтобы привлечь внимание ребенка.

Поклонники восхитились тем, как выглядит малышка. Многие отметили, что она растет красавицей. К слову, это уже не первая фотосессия Селин. А 1 января она отметит свой день рождения.

«Ну что за принцесса», «Какая милая малышка», «Ощущение, что у нее бабушкины глаза», «Такой милый образ! Прям пупчик», «Такая маленькая, а уже модная», «Вызывает восхищение», «Просто прелестная», «У вас в семье все красивые», «Юбка эта просто космос! Она прям феечка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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