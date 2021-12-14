«Роджер»: Анастасия Волочкова представила поклонникам очаровательного малыша, поселившегося в ее доме

Балерина Анастасия Волочкова потеряла домашнего питомца, любимого котика Лакки. Звезда целый месяц оплакивала умершее животное и наконец-то решилась завести нового котика.

Накануне в ее шикарном особняке появился кот породы британская шиншилла. Пушистый питомец моментально влюбил в себя Анастасию Волочкова. Снимком роскошного кота Анастасия Волочкова поделилась в микроблоге.

«Ну, вот такое чудо теперь поселилось в нашем доме. Сын его хозяйки назвал его Роджером. Но для родословной котику нужно свое имя! Мне перед сном представилось имя «Легран», — поделилась Анастасия Волочкова.

Балерина рассказала, что взяла кота в элитном питомнике отдала за него заводчице баснословную сумму.

«Котята в этом питомнике очень дорогие, потому что они из элитных пород, и Анна поставляет их исключительно за границу. Наш котик стал исключением, как и многое в моей жизни. Его стоимость полмиллиона рублей. Это чудо стоит того. И мы не будем выпускать его из дома на улицу», — добавила Анастасия Волочкова.

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