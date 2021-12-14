«Было ли это похоже? Смотря по каким критериям»: Илья Соболев сравнил КВН и «Игру»

Шоумен Илья Соболев в проекте «Макарена» сравнил КВН и шоу «Игра».
«Я не был приглашен в «Игру», потому что там были лучшие комики. Я не знаю, как шла подготовка. Было похоже на КВН? Я видел только один выпуск «Игры». Смотрел на все оценивающе. Где-то смеялся. А в конце программы я расстроился, что кончился выпуск. И такие же ощущения были, когда заканчивался КВН».
Как отметил Соболев, сравнивать две программы ему сложно.
«Было это похоже? Смотря по каким критериям. Все вернулось на круги своя. Они не позвали тех, кто был в «Игре», на юбилей КВН. Это просто обидки. Все расставит время. Дайте пожить еще КВН. Интересно это или нет. До появления «Игры» интерес к КВН ведь пропал», — заявил Илья Соболев.
Напомним, что съемки шоу «Игра» были приостановлены на неопределенный срок. Основная причина — пандемия. Вернется ли проект в эфир ТНТ, неизвестно.
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