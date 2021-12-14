«Никакого не было умысла его обидеть»: Соболев назвал причину конфликта с Бебуришвили

Юморист Илья Соболев в YouTube-шоу «Макарена» озвучил причины конфликта с коллегой Андреем Бебуришвили.

«Случилось между нами недопонимание в какой-то момент. Там была причина, что шутка, которая каким-то образом была в общем списке, была вписана в мой текст. Я лично ее редактировал. Лично ее туда вставлял». Илья Соболев

По словам Соболева, есть такая практика у комиков, что можно из общего списка шуток взять какую-то в свой текст, чтобы уплотнить и усилить выступление.

«Андрюха этого не увидел и взял эту же шутку в свой основной монолог. Никакого не было умысла с моей стороны его обидеть. Я сказал об этом, а он обиделся. Это было не специально», — заявил Илья Соболев.

Напомним, что недавно Андрей Бебуришвили вернулся в шоу «Прожарка» с Ильей Соболевым. Таким образом, конфликт между шоуменами исчерпан.

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