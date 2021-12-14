«Восстанавливается потихоньку и не сдается»: Марина Хлебникова после пожара вышла на связь с подругой

Исполнительница хита «Чашка кофею» Марина Хлебникова впервые за долгий промежуток времени начала общаться со своими друзьями.

Певица Наталья Гулькина в сторис микроблога рассказала, что Марина Хлебникова позвонила ей из больницы, где проходит лечение после того, как едва не погибла на пожаре.

«Марина и ее мама благодарят всех, кто сдавал для Марины кровь. Привозил букеты цветов и просто за нее переживал. Огромная благодарность за помощь и поддержку», — написала Наталья Гулькина.

Она также добавила, что состояние Марины Хлебниковой постепенно улучшается, и опровергла информацию о том, что певица уснула пьяной с непотушенной сигаретой в руках.

«Она восстанавливается потихоньку и не сдается. Сейчас уже понятно, что это была не сигарета. Возгорание произошло из-за короткого замыкания. Ни о каком алкоголе речь не шла», — уточнила Наталья Гулькина.

Напомним, пожар в квартире Марины Хлебниковой случился в ночь на 19 ноября. Певица получила сильные ожоги, лечение которых проходит до сих пор.

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