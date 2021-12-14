«Готовим сюрприз»: Лера Кудрявцева помирилась с Любашей после скандала на «Суперстар. Возвращение»

Телеведущая Лера Кудрявцева, которая является членом жюри шоу телеканала НТВ «Суперстар. Возвращение», дала понять, что между нею и певицей Любашей улажен конфликт.

Лера Кудрявцева поделилась в микроблоге снимком, на котором запечатлена вместе с Любашей, Викой Цыгановой и музыкальным критиком Сергеем Соседовым. На фото все выглядят позитивными и радостными.

«Готовим сюрприз! Любаша, Вика, Сережа», — подписала кадр Лера Кудрявцева.

Судя по всему, певица и автор песен Любаша больше не держит зла на Леру Кудрявцеву, да и телеведущая забыла свои обиды.

Напомним, во время одного из выпусков шоу «Суперстар. Возвращение», который стал последним для певицы Любаши, она поскандалила с членом жюри Лерой Кудрявцевой.

Лера Кудрявцева высказала свое мнение о выступлении Любаши, чем очень ее задела. Певица резко ответила Кудрявцевой.

А после громко хлопнула дверью, покинув шоу еще до того, как были объявлены результаты очередного выпуска.

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