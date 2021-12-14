«Какой-нибудь Дробыш может оскорбить Киркорова»: Лещенко высказался о конфликте звезд

Как отметил артист, у некоторых давно пропало уважение к артистам.

Артист Лев Лещенко заявил, что сегодня у некоторых людей напрочь пропало уважение к труду, профессии и артистам.

«Сейчас уважение к артистам есть какое-то, скажите мне?! Сейчас блогеры, тиктокеры и вся страна поет, твою мать. Какой-нибудь Дробыш может публично оскорбить Киркорова, или какой-нибудь блогер начинает распространяться и говорить гадости о каком-то писателе, или художнике». Лев Лещенко

Как заметил Лев Лещенко, нынешняя вседозволенность вовсе не есть свобода. По его мнению, свобода — это сознание собственного и, как говорили большевики, это осознанная необходимость, сообщает «Собеседник».

Напомним, что в свое время Виктор Дробыш заявил, что Филипп Киркоров подтверждает свой профессионализм «песнями, разборками и розовыми кофточками». Музыкант сказал, что для него такого продюсера, как Дробыш, больше не существует. Не так давно продюсер извинился перед поп-королем.

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