Вячеслав Зайцев: «Хочу сказать, чтобы Егор Зайцев не говорил, что звонит мне и не может дозвониться»

Модельер опроверг слова сына о том, что не может выйти на связь.

Вячеслав Зайцев публично заявил об обмане своего сына. Егор Зайцев много раз делал заявления, что не может связаться с отцом из-за его окружения. По мнению сына модельера, люди, которые сейчас близко общаются с отцом, мечтают его разорить. Однако, знаменитый кутюрье рассказал свою версию происходящего.

«Хочу сказать, чтобы Егор Зайцев не говорил, что звонит мне и не может дозвониться. Я пытаюсь сделать это каждый день и ни разу не связался с ним. Не знаю, почему не общается. Он талантливый парень, но не хочет быть как я», — возмутился модельер в студии шоу «Пусть говорят» .

Известно, что Вячеслав Зайцев страдает от прогрессирующей формы болезни Паркинсона. Однако кутюрье планирует продолжать работать и вытащить из долгов собственный Дом моды. Помогать в этом Зайцеву будет личный ассистент Николай Головин.

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